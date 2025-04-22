Депутат призывает сохранить авторитет судов аксакалов в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша 22 апреля заявил Дастан Джумабеков при обсуждении проекта закона «О внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики».
По его словам, многие споры граждан на местах, касающиеся проблем с водой, землей, семейными распрями, эффективно решают суды аксакалов.
«Сейчас новыми поправками разрешают после решения судов аксакалов гражданам в течение 10 дней подать иск с жалобой в суд. Получается, если граждане будут опротестовывать решения судов аксакалов в судах, не упадет ли авторитет института судов аксакалов? Не говорят ли вносимые поправки о том, что решения судов аксакалов не исполняются? Тогда каков будет дальнейший смысл существования таких судов?» — вопрошал Дастан Джумабеков.
Депутат Чолпон Султанбекова поддержала коллегу, отметив, что надо сохранить данный институт.
Представители Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления отметили, что практика показывает необходимость принятия данных поправок.
«Граждане, не согласные с решением судов аксакалов, в течение 10 дней могут подавать в суд согласно Гражданско-процессуальному кодексу», — добавили в ведомстве.