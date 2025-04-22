21:27
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть

Президент встретился с главой консультативного совета Нацсобрания Бахрейна

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретился с председателем консультативного совета Национального собрания Али бин Салех Аль-Салехом.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы углубления межпарламентского сотрудничества между странами, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Бахрейн является одним из приоритетных арабских государств для КР.

«Наши страны объединяют общие духовные ценности. Уверен, что сегодняшняя встреча даст мощный импульс развитию кыргызско-бахрейнских межпарламентских связей», — сказал он и отметил, что Кыргызстан стремится вывести отношения и сотрудничество с Королевством Бахрейн на новый уровень.

Али бин Салех Аль-Салех в свою очередь выразил заинтересованность в углублении партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Королевство Бахрейн, как вам известно, является признанным финансовым центром, на территории которого осуществляются значимые международные финансовые операции. Уверен, что в случае заинтересованности Кыргызской Республики в привлечении инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов вы сможете найти здесь необходимую поддержку и надежных партнеров», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326843/
просмотров: 1941
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж
Садыр Жапаров предложил открыть в КР исламский банк с участием Бахрейна
Кыргызстан и Бахрейн подписали ряд документов по итогам переговоров
Президент Садыр Жапаров провел переговоры с королем Бахрейна
Садыр Жапаров совершает первый в истории официальный визит в Бахрейн
МИД Кыргызстана готовит визит президента Садыра Жапарова в Бахрейн
Открытие прямых регулярных авиарейсов Бишкек — Манама обсудили в Бахрейне
Садыр Жапаров провел переговоры со спецпосланником Бахрейна
Глава МИД Кыргызстана предложил Бахрейну создать межправительственную комиссию
Араб өлкөлөрү Катар менен байланышты калыбына келтирүү үчүн 13 шарт коюшту
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Лавров заявил, что Россия незаинтересована в&nbsp;сокращении числа трудовых мигрантов Лавров заявил, что Россия незаинтересована в сокращении числа трудовых мигрантов
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в&nbsp;Казахстане Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
Отказаться от&nbsp;частника. Депутат снова поднял вопрос о&nbsp;регистрации мобильников Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; усиливает экспертное сообщество участников НПС &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
Девелопер RCA Living и&nbsp;50&nbsp;агентств недвижимости подписали соглашение Девелопер RCA Living и 50 агентств недвижимости подписали соглашение
KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в&nbsp;Кыргызстане KOICA провела ежегодную встречу партнеров программы WFK в Кыргызстане
O!Bank становится ближе&nbsp;&mdash; больше точек, больше возможностей O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей
25 апреля, пятница
21:21
Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в Совет по делам правосудия Жогорку Кенеш объявил прием предложений о кандидатах в ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 апреля: днем будет жарко
20:48
Мэрия Бишкека напоминает водителям о запрете парковок на зеленых зонах
20:24
Создана жевательная резинка, способная защитить от герпеса и гриппа
20:01
Инклюзивный город. Мэрия Бишкека продолжает устанавливать пандусы у соцобъектов