Президент встретился с главой консультативного совета Нацсобрания Бахрейна

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретился с председателем консультативного совета Национального собрания Али бин Салех Аль-Салехом.

Фото пресс-службы президента

Обсуждены вопросы углубления межпарламентского сотрудничества между странами, состоялся обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Бахрейн является одним из приоритетных арабских государств для КР.

«Наши страны объединяют общие духовные ценности. Уверен, что сегодняшняя встреча даст мощный импульс развитию кыргызско-бахрейнских межпарламентских связей», — сказал он и отметил, что Кыргызстан стремится вывести отношения и сотрудничество с Королевством Бахрейн на новый уровень.

Али бин Салех Аль-Салех в свою очередь выразил заинтересованность в углублении партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Королевство Бахрейн, как вам известно, является признанным финансовым центром, на территории которого осуществляются значимые международные финансовые операции. Уверен, что в случае заинтересованности Кыргызской Республики в привлечении инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов вы сможете найти здесь необходимую поддержку и надежных партнеров», — сказал он.