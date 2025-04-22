Президент выразил соболезнования Ватикану в связи с кончиной Папы Римского

Президент Кыргызстана выразил соболезнования кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Садыр Жапаров направил телеграмму Ватикану.

«С прискорбием воспринял печальную весть о кончине Его Святейшества Папы Римского Франциска. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю вам и Святому Престолу, всем католикам искренние соболезнования и разделяю вашу скорбь.

Я с теплотой вспоминаю свою встречу с Его Святейшеством Папой Франциском в Ватикане, состоявшуюся 4 октября 2024 года. Его Святейшество Папа Франциск внес значительный вклад в дело продвижения гуманизма, толерантности, прощения, милосердия и взаимопонимания между государствами, оставив неизгладимый след в мировой истории», — говорится в телеграмме.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.