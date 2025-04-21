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Власть

У депутата ЖК оказался список ВИЧ-инфицированных кыргызстанцев в России

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эрнис Айдаралиев спросил заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаеву, есть ли у ведомства список ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, а также туберкулезом мигрантов, трудящихся в России.

Бубужан Арыкбаева ответила, что такие списки никому не выдают, но у Минздрава они есть.

«Уезжая на длительный период, они забирают у нас положенные им лекарства. Также есть механизм, чтобы они оттуда могли получать препараты. Это по доверенности», — сказала она.

Эрнис Айдаралиев выразил мнение, что МЗ КР нужно получить список таких мигрантов у Минздрава РФ. Нардеп также заявил, что у него есть данные по кыргызстанцам, состоящим на учете в России, и готов их предоставить Бубужан Арыкбаевой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326820/
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