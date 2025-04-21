Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея «Акылман»

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в законы «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «Об образовании», дающие привилегии выпускникам президентского лицея «Акылман».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон принят в целях дальнейшей поддержки и поощрения талантливой молодежи и подготовки специалистов новой генерации.

Согласно принятым поправкам, выпускники лицея «Акылман» имеют право:

выбора вуза и формы обучения для получения среднего и высшего образования за счет государственного образовательного гранта на территории КР;

на получение среднего и высшего образования в зарубежных вузах, входящих в мировые рейтинги, за счет государственного образовательного гранта;

на государственную стипендию в случае получения полного гранта на обучение в зарубежных вузах, входящих в мировые рейтинги.

Отмечается, что с выпускниками президентского лицея «Акылман», направляемыми на обучение, заключается договор об обязательствах по отработке определенного срока в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, организациях или предприятиях, или возмещении затрат на обучение при нарушении условий договора.

Согласно закону, выпускники президентского лицея «Акылман» после получения высшего или среднего образования, выпускники зарубежных вузов, получившие образование в рамках международной стипендии президента «Эл умуту», а также выпускники вузов Кыргызстана, имеющих особый статус, в случае окончания учебы с отличием включаются в резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы вне конкурса.

Обозначенные кандидаты при поступлении на государственную гражданскую службу или муниципальную службу на младшую, старшую и главную должности назначаются в приоритетном порядке. Отмечается, что квалификационные требования при этом остаются одинаковыми для всех лиц.

Напомним, президентский лицей «Акылман» создан летом 2023 года. Лицей финансируют за счет фонда президента, и он подчиняется непосредственно главе государства.

Президентскую стипендию «Эл умуту» Садыр Жапаров учредил 10 мая 2022 года для молодых кыргызстанцев, поступивших в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов. Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира. В 2023-м стипендию «Эл умуту» получили 13 человек.