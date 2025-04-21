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Власть

Президент подписал закон, дающий привилегии выпускникам лицея «Акылман»

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в законы «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «Об образовании», дающие привилегии выпускникам президентского лицея «Акылман».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон принят в целях дальнейшей поддержки и поощрения талантливой молодежи и подготовки специалистов новой генерации.

Согласно принятым поправкам, выпускники лицея «Акылман» имеют право:

  • выбора вуза и формы обучения для получения среднего и высшего образования за счет государственного образовательного гранта на территории КР;
  • на получение среднего и высшего образования в зарубежных вузах, входящих в мировые рейтинги, за счет государственного образовательного гранта;
  • на государственную стипендию в случае получения полного гранта на обучение в зарубежных вузах, входящих в мировые рейтинги.

Отмечается, что с выпускниками президентского лицея «Акылман», направляемыми на обучение, заключается договор об обязательствах по отработке определенного срока в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, организациях или предприятиях, или возмещении затрат на обучение при нарушении условий договора.

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 Согласно закону, выпускники президентского лицея «Акылман» после получения высшего или среднего образования, выпускники зарубежных вузов, получившие образование в рамках международной стипендии президента «Эл умуту», а также выпускники вузов Кыргызстана, имеющих особый статус, в случае окончания учебы с отличием включаются в резерв кадров государственной гражданской службы и муниципальной службы вне конкурса.

Обозначенные кандидаты при поступлении на государственную гражданскую службу или муниципальную службу на младшую, старшую и главную должности назначаются в приоритетном порядке. Отмечается, что квалификационные требования при этом остаются одинаковыми для всех лиц.

Напомним, президентский лицей «Акылман» создан летом 2023 года. Лицей финансируют за счет фонда президента, и он подчиняется непосредственно главе государства.

Президентскую стипендию «Эл умуту» Садыр Жапаров учредил 10 мая 2022 года для молодых кыргызстанцев, поступивших в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов. Программа предусматривает предоставление финансовой поддержки, размер которой может доходить до $50 тысяч, молодым кыргызстанцам, которые поступили в один из 100 ведущих университетов мира. В 2023-м стипендию «Эл умуту» получили 13 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326767/
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