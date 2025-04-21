Глава кабмина расскажет американским корпорациям об инвестиционном потенциале КР

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев прибыл в Вашингтон (США) для участия в весенних собраниях Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что глава кабмина встретится с руководством Всемирного банка и обсудит его текущие проекты в Кыргызстане. Планируется также обсуждение перспектив расширения сотрудничества и продвижение стратегически важного проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. По итогам встреч будет подписан ряд двусторонних соглашений.

Кроме того, запланировано участие в круглом столе с членами Кыргызско-Американского делового совета — представителями бизнес-сообщества США.

По данным кабмина, Адылбек Касымалиев также проведет ряд встреч с руководством ведущих американских корпораций для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана и обсуждения возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

В программу рабочей поездки также включены встречи с представителями Исламского банка развития (ИБР) и Глобального партнерства в целях образования (ГПО).