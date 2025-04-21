21:22
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Власть

Глава кабмина расскажет американским корпорациям об инвестиционном потенциале КР

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев прибыл в Вашингтон (США) для участия в весенних собраниях Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что глава кабмина встретится с руководством Всемирного банка и обсудит его текущие проекты в Кыргызстане. Планируется также обсуждение перспектив расширения сотрудничества и продвижение стратегически важного проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. По итогам встреч будет подписан ряд двусторонних соглашений.

Кроме того, запланировано участие в круглом столе с членами Кыргызско-Американского делового совета — представителями бизнес-сообщества США.

По данным кабмина, Адылбек Касымалиев также проведет ряд встреч с руководством ведущих американских корпораций для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана и обсуждения возможностей взаимовыгодного сотрудничества.

В программу рабочей поездки также включены встречи с представителями Исламского банка развития (ИБР) и Глобального партнерства в целях образования (ГПО).
Ссылка: https://24.kg/vlast/326715/
просмотров: 3714
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин төрагасы менен Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү Камбар-Ата ГЭС-1ди талкуулашты
Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1
В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Минкаб төрагасы Караколдогу объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты
Кабмин Түп районундагы бир катар объектилердин абалы менен таанышты
Глава кабмина ознакомился с состоянием ряда объектов в Тюпском районе
Глава кабмина проинспектировал строительство птицефабрики в Нарынской области
Кабмин определился с местом под строительство девяти кыргызско-российских школ
Кыргызстан может получить $2,27 миллиарда от Великобритании
Кабмин Кыргызстана утвердил порядок обращения с пластиковыми отходами
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на&nbsp;заочное обучение В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 апреля
США выйдут из&nbsp;переговоров по&nbsp;Украине, сказал Трамп и&nbsp;обозвал стороны дураками США выйдут из переговоров по Украине, сказал Трамп и обозвал стороны дураками
Отказ от&nbsp;Крыма и&nbsp;НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны Отказ от Крыма и НАТО. США передали Украине предложения для прекращения войны
Бизнес
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
SoftPOS от&nbsp;MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в&nbsp;платежный терминал SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
23 апреля, среда
21:14
Чемпионат мира по бильярду проходит в Кыргызстане. Инициатор — Шаирбек Ташиев Чемпионат мира по бильярду проходит в Кыргызстане. Иниц...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: местами дожди
20:50
В Бишкеке частично изменена схема движения автобуса № 56
20:47
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Шабдана Баатыра
20:42
Китай отправляет на орбиту пилотируемый корабль с тремя тайконавтами