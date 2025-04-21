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Власть

Первая леди приняла участие в форуме «Цифровые навыки для всех: новые лица»

Первая леди Айгуль Жапарова 20 апреля приняла участие в международном форуме «Цифровые навыки для всех: новые лица».

Отмечается, что это площадка для открытого диалога о равных возможностях в цифровую эпоху. Цель — показать, как цифровизация может служить драйвером устойчивого развития, инклюзии и расширения прав женщин и молодежи в Центральной Азии.

«Цифровые навыки — это ключ к новым возможностям, устойчивому развитию и расширению прав женщин и молодежи в Центральной Азии. Особое внимание уделят вопросам гендерной политики Кыргызстана, в том числе задачам, обозначенным в Указе президента по активному вовлечению женщин в цифровое развитие и инновации. Форум приурочен к международному дню «Девушки в ИКТ», который ежегодно отмечается 25 апреля и учрежден Международным союзом электросвязи (ITU). Эта дата подчеркивает важность расширения участия женщин и девушек в сфере информационно-коммуникационных технологий», — подчеркнули организаторы.

В мероприятии приняли участие специалисты в сфере искусственного интеллекта, цифровых финансов, STEM-образования, предпринимательства и кибербезопасности.

Эксперты и лидеры мнений из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и России поделились своим опытом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326706/
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