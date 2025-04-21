В Кыргызстане предлагают ввести временный мораторий на заочное обучение

Межведомственная комиссия по вопросам дебюрократизации государственной системы озвучила второй пакет реформ, разработанный и направленный на повышение эффективности государственного управления и качества предоставляемых услуг.

По данным Министерства юстиции, одним из решений, вынесенных на обсуждение, стало предложение о временном введении моратория на заочную форму обучения по ряду направлений/специализаций.

В частности, предлагается приостановить прием на заочную форму обучения по следующим направлениям:

юриспруденция;

экономика;

менеджмент;

международные отношения.

Отмечается, что инициатива обусловлена необходимостью обеспечить более высокий уровень качества подготовки специалистов в данных сферах, а также устранить риски, связанные с формализацией образования и снижением академических стандартов. В ведомстве уточнили, что в этих направлениях наблюдается значительное количество «заочных» студентов. По данным специализациям также снижены показатели последующего трудоустройства и наличествует целесообразность минимизации коррупционных рисков.

Решение о введении моратория базируется на следующих аргументах:

исключение формального подхода к подготовке специалистов, когда получение диплома не сопровождается реальным освоением учебных программ и практических навыков;

минимизация коррупционных проявлений в образовательной среде, которые наиболее часто возникают в рамках заочной формы обучения, где объективный контроль за посещаемостью, промежуточной аттестацией и итоговой аттестацией затруднен.

Предложенный мораторий носит временный характер и будет действовать до завершения всесторонней оценки качества образовательного процесса, уровня подготовки выпускников и разработки новых, гибридных форматов обучения, сочетающих очное и дистанционное взаимодействие с обязательными практическими модулями.