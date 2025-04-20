Генпрокуратура России поддержала идею о контроле денежных переводов мигрантов

Генеральная прокуратура России поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики ГП РФ Андрей Баукин в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему «Укрепление международной финансовой безопасности».

«У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги хоть в Сирию, хоть в Афганистан. У банков нет доступа к данным о мигрантах. А мы же видим: прямо автобусами привозят иногда мигрантов в банк, и все «организованно» под контролем своего бригадира переводят деньги. А куда? Эти люди сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий», — сказал он.

Андрей Баукин также отметил, что прокуратура считает целесообразным организовать информационный обмен между банками и органами, осуществляющими учет граждан, включая нерезидентов.

«Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит», — заявил он.