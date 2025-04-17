Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительных объектов в Караколе в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Квартиры будут распределяться среди граждан, стоящих в очереди на жилье по линии государственной программы — по социальным, льготным и доступным ипотечным направлениям. Также предусмотрен механизм совместного строительства с возможностью получения жилья вне очереди.

В первую очередь Адылбек Касымалиев посетил строительство ипотечного жилья в Караколе и Чолпон-Ате, реализуемого в рамках государственной программы «Менин үйүм» («Мой дом»). Общее количество квартир составит 5 тысяч 112, и строительство в три этапа завершится к концу 2028 года. Глава кабмина отметил, что этот проект реализуется с целью обеспечения граждан Кыргызстана доступным, качественным и безопасным жильем.

Затем Адылбек Касымалиев ознакомился со строительством кирпичного завода в Джети-Огузском районе, которое началось весной 2024-го и планируется завершить к осени 2025 года. Общий объем инвестиций составляет $6,5 миллиона. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет производить до 200 тысяч кирпичей в день. Ожидается, что местные жители будут обеспечены рабочими местами.

Цель проекта — удовлетворить спрос на строительные материалы в регионе, сократить импорт и обеспечить стабильную занятость для местного населения. Это также создаст возможности для обеспечения региональных инфраструктурных проектов местной продукцией.

Кроме того, в представительстве президента в регионе состоялось совещание в рамках проекта «Точки роста на 2025-2026 годы для Иссык-Кульской области». Его реализация позволит улучшить инфраструктуру региона, развить бизнес-среду, повысить качество жизни и в целом внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие области.