Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Караколе

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительных объектов в Караколе в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Квартиры будут распределяться среди граждан, стоящих в очереди на жилье по линии государственной программы — по социальным, льготным и доступным ипотечным направлениям. Также предусмотрен механизм совместного строительства с возможностью получения жилья вне очереди.
Затем Адылбек Касымалиев ознакомился со строительством кирпичного завода в Джети-Огузском районе, которое началось весной 2024-го и планируется завершить к осени 2025 года. Общий объем инвестиций составляет $6,5 миллиона. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет производить до 200 тысяч кирпичей в день. Ожидается, что местные жители будут обеспечены рабочими местами.
Цель проекта — удовлетворить спрос на строительные материалы в регионе, сократить импорт и обеспечить стабильную занятость для местного населения. Это также создаст возможности для обеспечения региональных инфраструктурных проектов местной продукцией.