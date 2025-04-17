Кыргызстан презентовал свою кандидатуру в Совбез ООН странам Латинской Америки

В Пекине состоялась встреча специального посланника Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, директора Третьего политического департамента Нурана Ниязалиева и посла КР в Китае Актилек Мусаевой с дипломатами стран Латинской Америки и Карибского бассейна, аккредитованных в КНР.

Участникам презентована информация о кампании по продвижению кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Нуран Ниязалиев проинформировал о ключевых приоритетах в продвижении кандидатуры КР в один из главных органов ООН. Он отметил приверженность нашей республики укреплению международного мира и безопасности, превентивной дипломатии и посредничеству, а также продвижению и защите интересов развивающихся, горных, наименее развитых и малых островных государств.

Кыргызская сторона подчеркнула готовность к развитию отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Участники мероприятия также проинформированы о взаимодействии КР в рамках ШОС.