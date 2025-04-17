На заседании парламента Кыргызстана сегодня, 17 апреля, депутаты получают информацию Минобразования о подготовке школ к учебному году и рассматривают во втором чтении ряд законопроектов. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отмечает, во втором чтении будет рассмотрен и законопроект, регулирующий использование мобильных телефонов в школах.

По словам Дастана Бекешева, законопроект дает школам право принимать собственную политику использования мобильных устройств во время уроков (например, размещение в шкафчиках или выключение).

Эта политика будет разрабатываться совместно с родителями и учителями, решения будут приниматься добровольно в зависимости от возможностей школы. Депутат подчеркнул, что это не полный запрет — устройства можно будет использовать для обучения цифровым навыкам (например, на уроках информатики с использованием планшетов).

Он также сослался на исследования о негативном влиянии телефонов на образование и практику запретов в других странах, назвав зависимость от телефонов «мобильным рабством».

Дастан Бекешев уточнил, что, согласно обсуждаемой политике, во время перемен и до уроков пользоваться телефонами будет разрешено для обеспечения связи и безопасности.