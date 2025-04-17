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Власть

Депутат ЖК возмутился качеством построенных соцобъектов

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эрулан Кокулов поднял проблему качества построенных Госстроем социальных объектов.

Он продемонстрировал видео, где показал ряд объектов с разрушенными фундаментами и трещинами.

Один из них ФАП в Аксыйском районе, который был недавно открыт спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу.

По данным нардепа, его сейчас сносят из-за того, что он построен плохо.

Также продемонстрировал школы с трещинами на стенах, при строительстве которых использовались сгоревшие кирпичи черного цвета. 

С трибуны парламента Эрулан Кокулов сделал обращение к президенту и заявил, что очень недоволен работой Госстроя, отметив, чем строить плохо, лучше вообще ничего не строить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326344/
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