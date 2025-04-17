Как идет реконструкция дорог и пляжей на Иссык-Куле, проверил глава кабмина

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев посетил с рабочей поездкой Иссык-Кульскую область, где ознакомился с ходом строительства ряда объектов.

Он проинспектировал реконструкцию центральной улицы Чолпон-Аты и автомобильной дороги Корумду — Балбай.

Протяженность центральной улицы города составляет 3,9 километра, ширина — 16-26 метров. Ремонтные работы, начатые в прошлом году, планируется завершить в этом году.

Обновление дороги поспособствует развитию внутреннего и внешнего туризма и обеспечит транспортную безопасность.

Строительные работы на участке дороги от села Корумду до села Балбай Баатыр были возобновлены в марте 2025-го, завершение работ запланировано на 2026 год.

Адылбек Касымалиев также ознакомился с работами по реконструкции центрального муниципального пляжа.

Строительные работы, финансируемые Фондом развития Иссык-Кульской области, планируется завершить до июня 2025 года.

Он поручил обеспечить высокое качество строительных работ и завершить их до начала летнего туристического сезона.