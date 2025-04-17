МИД Кыргызстана готовит визит президента Садыра Жапарова в Бахрейн

В городе Эль-Кувейте в рамках встречи министров иностранных дел стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива — Центральная Азия», министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Королевства Бахрейн Абдулатифом бин Рашид Аль-Заяни.

Стороны отметили высокий потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также важность обмена визитами на высшем и высоком уровнях в ближайшее время.

Абдулатиф Аль-Заяни подчеркнул, что Бахрейн высоко оценивает развитие сотрудничества с КР и придает особое значение предстоящему историческому визиту президента Садыра Жапарова в королевство.