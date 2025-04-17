Экс-президент США Байден впервые после ухода из Белого дома раскритиковал Трампа

46-й президент США Джо Байден впервые после ухода с поста выступил с публичной речью. На конференции адвокатов, консультантов и представителей людей с инвалидностью в Чикаго он раскритиковал политику Дональду Трампа. Трансляцию показал телеканал CNN.

По словам Джо Байдена, нынешняя администрация уже «нанесла столько ущерба и разрушений, что дух захватывает». При этом он ни разу за получасовое выступление не назвал Дональда Трампа по имени.

«Меньше чем за 100 дней новая администрация нанесла столько вреда и столько разрушений», — заявил бывший глава Белого дома.

Он выступил против масштабных сокращений в управлении соцобеспечения и обвинил администрацию США в «нападении» на эту структуру: «Семь тысяч сотрудников, семь тысяч уволены за это время, включая самых опытных кадровых чиновников. Теперь они готовятся вытолкнуть еще тысячи за дверь».

Он также намекнул на Илона Маска и его департамент DOGE. «Они следуют старой установке технологических стартапов «двигайся быстро, ломай вещи». Ну, они, конечно, ломают вещи. Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли и бессонных ночей», — сказал Джо Байден.