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Власть

Садыр Жапаров принял министра юстиции Аяза Баетова по вопросам дебюрократизации

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра юстиции в ранге заместителя председателя кабмина Аяза Баетова.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались меры по реализации Указа о дебюрократизации государственного управления.

Аяз Баетов доложил о первых результатах работы профильной комиссии, которая уже провела два заседания, а также представил информацию о реализуемых мерах и ключевых направлениях реформ.

Садыр Жапаров подчеркнул исключительную важность предпринимаемых шагов по сокращению избыточной бюрократии, которая мешает как гражданам, так и государственным органам оперативно и эффективно реализовывать важные проекты.

Государственный аппарат должен быть эффективным, компактным и способным оперативно реагировать на вызовы времени.

Садыр Жапаров

«Мы обязаны действовать быстрее, принимать своевременные и взвешенные решения. Громоздкие и инертные механизмы прошлого больше не отвечают требованиям современного дня», — отметил он.

Президент поручил ускорить темпы работы и усилить межведомственную координацию, заметив, что дебюрократизация должна затронуть все уровни государственного управления. Он также дал ряд конкретных указаний по дальнейшим шагам реализации реформ в данном направлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326285/
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