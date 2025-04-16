Садыр Жапаров принял главу «Ихлас Холдинга». Что обсуждали

Садыр Жапаров принял председателя совета директоров акционерного общества «Ихлас Холдинг» (Турция) Ахмета Мюджахида Орена. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере с участием турецких инвестиционных компаний. Особое внимание уделено развитию зеленой энергетики, строительству крупных гидроэнергетических объектов и укреплению деловых связей между странами.

Напомним, по итогам государственного визита главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 5 ноября 2024 года в Кыргызстан подписано рамочное соглашение между Министерством энергетики и ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» о реализации проекта по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций.

Тогда АО «Ихлас Холдинг» в целях реализации проектов в нашей республике учредило ОАО «Среднеазиатский инвестиционный холдинг».

Также обсужден вопрос реализации проекта по строительству ТЭЦ-2 в Бишкеке. Садыр Жапаров подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию новой теплоэлектростанции в 2028-м ожидается значительное улучшение экологической ситуации в столице.

Ахмет Мюджахид Орен подтвердил готовность компании приступить к реализации обозначенных проектов. Он особо отметил, что компания позиционирует себя как отечественный инвестор, действующий в строгом соответствии с национальными интересами. И добавил, что все предпринимаемые шаги направлены на создание устойчивой и долгосрочной ценности для государства и граждан КР.

В завершение встречи глава государства предложил развивать сотрудничество в области подготовки кадров, повышения квалификации специалистов и обмена опытом. Он подчеркнул, что подобное взаимодействие принесет взаимную выгоду и поспособствует успешной реализации совместных проектов.