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Власть

Глава кабмина проинспектировал строительство птицефабрики в Нарынской области

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился со строительством завода по переработке мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, продукция предприятия будет предназначена для экспорта в Китай.

«Цели проекта — увеличение экспортного потенциала Кыргызстана, создание новых рабочих мест, поддержка отечественного бизнеса, развитие перерабатывающей отрасли, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества между КР и КНР», — говорится в сообщении.

В ходе визита Адылбек Касымалиев заявил, что в 2025 году по всей республике планируется ввести в эксплуатацию 128 промышленных перерабатывающих предприятий. Он подчеркнул, что их строительство будет находиться под постоянным контролем, а предприниматели, желающие инвестировать в страну, получат всестороннюю поддержку.

Ожидается, что предприятие, которое будет соответствовать международным стандартам качества и требованиям пищевой безопасности, введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326282/
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