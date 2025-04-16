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Власть

Глава кабмина ознакомился с ходом строительства объектов в Кочкорском районе

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Кочкорском районе в рамках рабочей поездки в Нарынскую область. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Первым делом Адылбек Касымалиев посетил строящийся автовокзал. Он занимает 1,5 гектара, строительство ведется за счет республиканского бюджета, выделено 395,579 миллиона сомов. В настоящее время ведутся работы по закладке фундамента.

Затем председатель кабмина посмотрел, как идут работы на улице Ленина протяженностью 9,5 километра и шириной 24 метра, а также на улице Шералиева протяженностью 2,2 километра и шириной 10,5 метра. Ремонт включает расширение дорог, укладку асфальта и демонтаж ряда объектов.

Параллельно разрабатывается проект по асфальтированию 39 улиц общей протяженностью 13 километров. Кроме того, продолжаются ремонтные работы на автодороге Нарын — Баетов, протяженность которой составляет 84-120 километров.

Адылбеку Касымалиеву показали, как ведутся работы по ремонту и реконструкции асфальтобетонного покрытия аэродрома, взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и парковочных зон. По завершении ремонта будут созданы комфортные условия для пассажиров и возможность для возобновления внутренних авиарейсов.

Ознакомившись с ходом работ на объектах, глава кабмина поручил руководителям соответствующих госорганов и строительных компаний обратить особое внимание на качество строительства и завершить все объекты в установленные сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326247/
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