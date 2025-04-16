Садыр Жапаров вручил ключи от квартир 476 семьям

Сегодня Садыр Жапаров вручил 476 семьям ключи от квартир жилого комплекса «Мурас», построенного Государственной ипотечной компанией (ГИК) по улице Кубанычбека Маликова. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента КР.
Он подчеркнул, что сегодняшнее вручение ключей от квартир — успешное завершение второго этапа строительства масштабного комплекса, на котором возведены пять 18-этажных домов, рассчитанных на 476 квартир. Всего жилой комплекс будет включать тридцать девять блоков из 18 и 24 этажей.
Кыргызстан — социальное государство, поэтому развитие социальной сферы, включая обеспечение граждан доступным и качественным жильем, имеет первостепенное значение.Садыр Жапаров
По его словам, в очереди на получение квартиры стоят молодые семьи, учителя, врачи, государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, а также соотечественники, работающие за рубежом.
Программа «Мой дом» обеспечивает ипотечное финансирование на доступных и долгосрочных условиях. Это предоставляет возможность для нуждающихся граждан стать владельцами собственного жилья.
Кроме того, президент подчеркнул, что в разных регионах страны заложены фундаменты для строительства новых жилых комплексов. В данный момент по всей республике ведется строительство более 60 тысяч квартир.
Он также отметил темпы возведения домов и строгие требованиях к их качеству. В каждом проекте учтены сейсмическая безопасность, энергоэффективность и наличие инфраструктуры, включая школы, детские сады, спортивные площадки и другие объекты. Отмечается, что проводимая жилищная политика будет последовательно продолжена.
В завершении церемонии президент осмотрел новые квартиры, побеседовал с жильцами и пожелал домашнего уюта и благополучия.