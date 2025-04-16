Депутаты просят генпрокурора остановить отъем собственности у бизнеса

На заседании Жогорку Кенеша депутаты попросили генпрокурора Максата Асаналиева остановить отъем собственности у представителей бизнеса.

Нардеп Эмиль Токтошев отметил, что в последние годы наблюдается тенденция на возврат объектов, которые приватизировали 30 лет назад путем аукционов и тендеров. Он напомнил о норме Конституции, где указано, что частная собственность неприкосновенна и изъятие возможно только через суд и при выплате компенсации.

Народный избранник подчеркнул, что возвращение государству промышленных объектов оказывает негативное влияние на инвестиционный климат.

«Я понимаю по социальным объектам, но заводы и фабрики государство само в свое время распродало. Тех людей, кто продавал объекты, уже нет. И спустя 30 лет государство отбирает у добросовестных предпринимателей, которые являются третьим или четвертым владельцем. Нужно хотя бы через суд возвращать такие объекты. Это не закончится чем-то хорошим. Мы должны открыто об этом сказать. Все должно быть в рамках закона. Мы не обогатимся на этом, наоборот, потеряем, поскольку государство не сможет ими управлять», — сказал Эмиль Токтошев.

Генпрокурор Максат Асаналиев ответил, что земельные участки и имущество в свое время были незаконно переданы в частную собственность. Потом их продали третьим лицам.

«Есть случаи, когда граждане приобретали объекты, зная о том, что они незаконно приватизированы. Но интересы добросовестных покупателей тоже должны учитываться в рамках закона и по земельным участкам и объектам, полученным преступным путем, должны дать правовую оценку», — сказал он.

В то же время парламентарий Дастан Бекешев поинтересовался, когда закончится соревнование между правоохранительными, надзорными органами и местными властями по отъему частной собственности. По его словам, несмотря на статистические данные, что темпы ВВП растут, многих предпринимателей демотивируют заниматься каким-либо делом.

«Бизнес-ассоциации спрашивают, как теперь сюда вкладывать? У друга, знакомого отняли имущество, говорят. Конечно, в большинстве случаев они якобы добровольно передают. Но если я у вас попрошу дать мне 100 тысяч сомов, вы же мне добровольно не дадите? А люди отдают имущество, которое стоит миллионы долларов. Когда собираетесь остановить весь этот процесс?» — спросил Дастан Бекешев.

Максат Асаналиев ответил, что никакого соревнования между государственными структурами по «отъему собственности» нет.

«Объекты переходят государству либо добровольно, либо в результате следственных мероприятий. Но если среди бизнеса есть факты, озвученные вами, я всегда готов их рассмотреть», — заявил генпрокурор.

Дастан Бекешев подчеркнул, что сейчас никто заявления писать не будет, но спустя 10 лет возможно.