15:08
USD 87.10
EUR 99.05
RUB 1.07
Власть

Депутаты просят генпрокурора остановить отъем собственности у бизнеса

На заседании Жогорку Кенеша депутаты попросили генпрокурора Максата Асаналиева остановить отъем собственности у представителей бизнеса.

Нардеп Эмиль Токтошев отметил, что в последние годы наблюдается тенденция на возврат объектов, которые приватизировали 30 лет назад путем аукционов и тендеров. Он напомнил о норме Конституции, где указано, что частная собственность неприкосновенна и изъятие возможно только через суд и при выплате компенсации.

Народный избранник подчеркнул, что возвращение государству промышленных объектов оказывает негативное влияние на инвестиционный климат.

«Я понимаю по социальным объектам, но заводы и фабрики государство само в свое время распродало. Тех людей, кто продавал объекты, уже нет. И спустя 30 лет государство отбирает у добросовестных предпринимателей, которые являются третьим или четвертым владельцем. Нужно хотя бы через суд возвращать такие объекты. Это не закончится чем-то хорошим. Мы должны открыто об этом сказать. Все должно быть в рамках закона. Мы не обогатимся на этом, наоборот, потеряем, поскольку государство не сможет ими управлять», — сказал Эмиль Токтошев.
 

Генпрокурор Максат Асаналиев ответил, что земельные участки и имущество в свое время были незаконно переданы в частную собственность. Потом их продали третьим лицам.

«Есть случаи, когда граждане приобретали объекты, зная о том, что они незаконно приватизированы. Но интересы добросовестных покупателей тоже должны учитываться в рамках закона и по земельным участкам и объектам, полученным преступным путем, должны дать правовую оценку», — сказал он.

В то же время парламентарий Дастан Бекешев поинтересовался, когда закончится соревнование между правоохранительными, надзорными органами и местными властями по отъему частной собственности. По его словам, несмотря на статистические данные, что темпы ВВП растут, многих предпринимателей демотивируют заниматься каким-либо делом.

«Бизнес-ассоциации спрашивают, как теперь сюда вкладывать? У друга, знакомого отняли имущество, говорят. Конечно, в большинстве случаев они якобы добровольно передают. Но если я у вас попрошу дать мне 100 тысяч сомов, вы же мне добровольно не дадите? А люди отдают имущество, которое стоит миллионы долларов. Когда собираетесь остановить весь этот процесс?» — спросил Дастан Бекешев.

Максат Асаналиев ответил, что никакого соревнования между государственными структурами по «отъему собственности» нет.

«Объекты переходят государству либо добровольно, либо в результате следственных мероприятий. Но если среди бизнеса есть факты, озвученные вами, я всегда готов их рассмотреть», — заявил генпрокурор.

Дастан Бекешев подчеркнул, что сейчас никто заявления писать не будет, но спустя 10 лет возможно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326213/
просмотров: 4944
Версия для печати
Материалы по теме
В парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его
Работает без пиара. Депутат ЖК похвалил генпрокурора Максата Асаналиева
Генпрокурор не согласен с рейтингом Transparency International по коррупции в КР
Генпрокурор назвал плохим уровень следователей в Кыргызстане
У Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на свободу — депутат
Если напишут заявления, примем меры. Генпрокурор о задержании мигрантов
Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше
Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Государству вернули земельный участок в 2,17 гектара в Нарынской области
В КР понимают озабоченность по поводу работы российских компаний — МИД РФ
Популярные новости
Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и&nbsp;сооружений в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше
У&nbsp;Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на&nbsp;свободу&nbsp;&mdash; депутат У Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на свободу — депутат
Если напишут заявления, примем меры. Генпрокурор о&nbsp;задержании мигрантов Если напишут заявления, примем меры. Генпрокурор о задержании мигрантов
В&nbsp;парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его В парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
19 апреля, суббота
15:01
Судебные исполнители Кыргызстана получили служебные авто. Но есть одно условие Судебные исполнители Кыргызстана получили служебные авт...
14:44
Цены на поставки серебра из Казахстана выросли за год почти в полтора раза
14:29
Выявлены грубые нарушения в работе судисполнителей в регионах Кыргызстана
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 19 апреля. Что подорожало больше всего
13:42
Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию