Коррупция. Суд в Перу приговорил экс-президента и его супругу к 15 годам тюрьмы

Суд в Перу приговорил бывшего президента Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к 15 годам тюремного заключения за коррупцию, признав их виновными в получении платежей от бразильской строительной компании Odebrecht и правительства Венесуэлы для финансирования двух предвыборных кампаний. Об этом сообщает AFP.

Фото AFP. Суд в Перу приговорил бывшего президента страны Ольянту Умалу к 15 годам тюремного заключения за коррупцию

Ольянту Умала был взят под стражу в зале суда после вынесения приговора. Его супругу, которая не присутствовала на заседании, судья также приказал арестовать, но она, как выяснилось позднее, попросила убежище в посольстве Бразилии в Лиме.

Обвиняемый, который занимал пост президента с 2011 по 2016 год, в 2022-м стал первым бывшим лидером Перу, который предстал перед судом в рамках расследования масштабного коррупционного скандала вокруг Odebrecht, в котором, по данным властей, также были замешаны другие экс-президенты.

Алан Гарсия, занимавший пост главы государства в 1985-1990 и 2006–2011 годах, покончил с собой в 2019 году, когда полиция пришла его арестовывать. Алехандро Толедо (президент в 2001–2006 годах) в прошлом году был приговорен более чем к 20 годам тюремного заключения за получение многомиллионных взяток.

Расследование в отношении Педро Пабло Кучински, занимавшего пост в 2016–2018 годах, продолжается.