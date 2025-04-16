Глава МИД Кыргызстана посетит с рабочим визитом Кувейт

Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетит с рабочим визитом Государство Кувейт для участия во встрече министров иностранных дел стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива — Центральная Азия».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в повестке дня вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива, а также подготовку к предстоящему.