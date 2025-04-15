Кыргызстан изучает возможность закупки нефтепродуктов у Азербайджана

Власти Кыргызстана изучают возможность закупки энергоносителей, в том числе природного газа и бензина, не только в России, но и в других странах. Об этом депутатам сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев, выступая на заседании парламентского комитета по международным делам.

«Альтернативные варианты рассматриваются», — сказал он, отметив, что республика могла бы закупать нефть и нефтепродукты в Азербайджане или Иране.

Однако из России Кыргызстан получает их по льготным тарифам, признал глава МИД.

Он предположил, что наладить альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов можно будет после завершения строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.