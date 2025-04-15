В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийства и насилия

Ввести ответственность за пропаганду самоубийства, культ жестокости и насилия предлагает депутат парламента Нурланбек Азыгалиев. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс КР вынесен на общественное обсуждение.

«Ввиду высокого влияния интернета и иных способов распространения информации на сознание людей представляется обоснованным криминализация пропаганды самоубийства и незаконного распространения произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия как общественно опасного деяния», — говорится в справке-обосновании.

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Согласно законопроекту, пропаганда самоубийства (умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально-неопределенного круга лиц решимости совершить суицид) предусматривает штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (20 тысяч сомов) либо исправительные работы в том же размере.

Деяния, повлекшие покушение на самоубийство лица либо двух и более лиц, наказываются ограничением свободы на один год либо лишением свободы на тот же срок.

За незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия, предлагается наказывать штрафом в размере до 2 тысяч месячных расчетных показателей (200 тысяч сомов) либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.