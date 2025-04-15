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Власть

Новая система выборов. И для женщин, и для мужчин будет только один бюллетень

Согласно новой предлагаемой системе выборов, и для женщин, и для мужчин будет только один бюллетень для голосования. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил один из инициаторов законопроекта депутат Улан Примов.

Комитет во втором чтении обсуждает законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает введение новой системы выборов в парламент.

Нардеп Дастан Джумабеков предложил ввести два избирательных бюллетеня для кандидатов мужского и женского пола. Но его предложение не поддержали.

По словам Улана Примова, рабочая группа отметила, что инициатива коллеги противоречит Конституции, в частности принципу всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании. Также выдача отдельных бюллетеней для кандидатов мужского и женского пола нарушает равенство условий участия в выборах и может привести к дискриминации по половому признаку. Законопроект не предусматривает разделение кандидатов по гендерному признаку при голосовании.

Но при этом Улан Примов подчеркнул, что допускается различный подсчет голосов избирателей при распределении мандатов с целью обеспечения представительства различных социальных групп в парламенте.

Ранее глава ЦИК Тынчтык Шайназаров отмечал, что по новой избирательной системе женщина-кандидат и с одним голосом может стать депутатом.

Напомним, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326062/
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