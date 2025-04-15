14:09
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Власть

Надира Нарматова предлагает избирать депутатами ЖК граждан старше 35 лет

Народная избранница Надира Нарматова предложила избирать депутатами Жогорку Кенеша только граждан старше 35 лет и с опытом работы на госслужбе.

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении обсуждает законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает введение новой системы выборов в парламент.

Надира Нарматова отметила, что кандидат в депутаты в ЖК должен проработать на муниципальной или государственной службе и по своей специальности не менее трех лет.

«Хотела также предложить, чтобы претендент был старше 35 лет. В таком случае парламент был бы сильным и опытным. Тогда бы общественность не высказывала негативные комментарии в отношении народных избранников», — сказала она, подчеркнув, что нужно провести референдум для внесения соответствующих поправок в Конституцию.

Отметим, согласно статьи 76 Основного закона, депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов 25 лет, обладающий избирательным правом.

Один из инициаторов законопроекта о выборах Улан Примов отметил, что предложение Надиры Нарматовой отклонено в связи с тем, что оно противоречит Конституции.

Напомним, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326055/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин
Новая система выборов. И для женщин, и для мужчин будет только один бюллетень
Депутатам Жогорку Кенеша показали работу госкомпании «Учкун»
Жогорку Кенеш одобрил кандидатов в Верховный суд и аудиторы Счетной палаты
Депутат Кундузбек Сулайманов отказался от служебного автомобиля
Штрафы за фейки. Чиновники, не терпящие критику, могут злоупотребить нормой
Женщина-кандидат и с одним голосом может стать депутатом — глава ЦИК
В ЖК просят не запрещать религиозным деятелям баллотироваться в депутаты
Глава ЦИК рассказал о возможных рисках при введении электронного голосования
Закон о выборах. МИД предлагает ввести голосование по QR-коду для мигрантов
Популярные новости
Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за&nbsp;мошенничество Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество
Нотариусы больше не&nbsp;будут запрашивать справки о&nbsp;семейном статусе Нотариусы больше не будут запрашивать справки о семейном статусе
Депутат: Почему люди с&nbsp;30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию? Депутат: Почему люди с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию?
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Бизнес
Грандиозная распродажа в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки на&nbsp;смартфоны до&nbsp;40&nbsp;процентов Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Подключи интернет-эквайринг и&nbsp;выиграй путешествие в&nbsp;Сингапур Подключи интернет-эквайринг и выиграй путешествие в Сингапур
Около 4&nbsp;тысяч человек приняли участие в&nbsp;полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025 Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
MEGA дарит подписку &laquo;Яндекс Плюс&raquo; на&nbsp;90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
15 апреля, вторник
14:05
В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийства и насилия В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийст...
13:52
В Бишкеке после укусов клещей к медикам обратились 19 человек
13:49
Не бросайте батарейки! В Бишкеке проходит экоакция «Твой Эко Заряд»
13:44
Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин
13:35
Дональду Трампу рекомендовали занять более жесткую позицию в отношении России