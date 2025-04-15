Надира Нарматова предлагает избирать депутатами ЖК граждан старше 35 лет

Народная избранница Надира Нарматова предложила избирать депутатами Жогорку Кенеша только граждан старше 35 лет и с опытом работы на госслужбе.

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении обсуждает законопроект о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», который предусматривает введение новой системы выборов в парламент.

Надира Нарматова отметила, что кандидат в депутаты в ЖК должен проработать на муниципальной или государственной службе и по своей специальности не менее трех лет.

«Хотела также предложить, чтобы претендент был старше 35 лет. В таком случае парламент был бы сильным и опытным. Тогда бы общественность не высказывала негативные комментарии в отношении народных избранников», — сказала она, подчеркнув, что нужно провести референдум для внесения соответствующих поправок в Конституцию.

Отметим, согласно статьи 76 Основного закона, депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день выборов 25 лет, обладающий избирательным правом.

Один из инициаторов законопроекта о выборах Улан Примов отметил, что предложение Надиры Нарматовой отклонено в связи с тем, что оно противоречит Конституции.

Напомним, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.