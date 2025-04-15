Дональду Трампу рекомендовали занять более жесткую позицию в отношении России

Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Кит Келлог порекомендовали Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России, сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что несколько высокопоставленных помощников главы Белого дома советуют ему более скептически относиться к стремлению Москвы к миру с Украиной, поскольку, по их мнению, президент России Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий.

Группа советников Трампа, в которую входят Рубио и Келлог, посоветовали ему проявлять большую осторожность в отношениях с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Однако, по словам американских чиновников, Дональд Трамп по-прежнему поддерживает своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, который после встреч с российским президентом в Москве полагает, что Путин хочет заключить мир.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепа Дэниел Фрид утверждает, что Госдепартамент и Минфин готовят варианты ужесточения санкций против России.