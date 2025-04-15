Трамп возложил вину за войну РФ против Украины на Байдена, Зеленского и Путина

Дональд Трамп возложил вину за войну РФ против Украины на Путина, Байдена и Зеленского. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, война между Россией и Украиной — это война Байдена, «а не моя» и добавил, что во время своего первого президентского срока «у него не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить» ее.

«Нельзя было допускать войны. Байден мог это остановить, и Зеленский мог это остановить, а Путин никогда не должен был этого начинать», — позже он также заявил во время пресс-конференции в Белом доме в рамках встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Глава Белого дома также раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот «начал войну против страны в 20 раз больше него».

Владимира Путина он тоже добавил к числу ответственных за агрессию РФ в Украине.

«Миллионы людей погибли по вине троих человек. Скажем так, Путин — номер один, скажем, Байден, который вообще не понимал, что происходит, — номер два, и Зеленский», — заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, все, что он сам пытается сделать, — «остановить это».

Дональд Трамп призвал лишить лицензии телеканал CBS, выпустивший интервью с президентом Украины.

«Для меня большая честь подать в суд на «60 минут», CBS Fake News и Paramount за их до неузнаваемости ложные репортажи. Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп.

В программе «60 минут» Зеленский призывал американского коллегу поддерживать Киев, а не сохранять нейтралитет в конфликте с Россией. Он также пригласил Трампа лично посетить Украину и оценить масштабы разрушений от боевых действий.