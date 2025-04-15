14:09
USD 87.45
EUR 99.59
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп возложил вину за войну РФ против Украины на Байдена, Зеленского и Путина

Дональд Трамп возложил вину за войну РФ против Украины на Путина, Байдена и Зеленского. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, война между Россией и Украиной — это война Байдена, «а не моя» и добавил, что во время своего первого президентского срока «у него не было никаких проблем с тем, чтобы предотвратить» ее.

«Нельзя было допускать войны. Байден мог это остановить, и Зеленский мог это остановить, а Путин никогда не должен был этого начинать», — позже он также заявил во время пресс-конференции в Белом доме в рамках встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Глава Белого дома также раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот «начал войну против страны в 20 раз больше него».

Владимира Путина он тоже добавил к числу ответственных за агрессию РФ в Украине.

«Миллионы людей погибли по вине троих человек. Скажем так, Путин — номер один, скажем, Байден, который вообще не понимал, что происходит, — номер два, и Зеленский», — заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, все, что он сам пытается сделать, — «остановить это».

Дональд Трамп призвал лишить лицензии телеканал CBS, выпустивший интервью с президентом Украины.

«Для меня большая честь подать в суд на «60 минут», CBS Fake News и Paramount за их до неузнаваемости ложные репортажи. Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!» — написал Трамп.

В программе «60 минут» Зеленский призывал американского коллегу поддерживать Киев, а не сохранять нейтралитет в конфликте с Россией. Он также пригласил Трампа лично посетить Украину и оценить масштабы разрушений от боевых действий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325995/
просмотров: 1806
Версия для печати
Материалы по теме
Дональду Трампу рекомендовали занять более жесткую позицию в отношении России
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа: комментарий Кремля и Белого дома
Только шесть стран Европы готовы предоставить свои войска для отправки в Украину
Ситуация вокруг Украины. Следующий раунд переговоров РФ и США пройдет в Стамбуле
Владимир Зеленский допустил компромисс по утраченным украинским территориям
О «значимом прогрессе» в теме Украины между США и РФ заявил посланник Путина
В Вашингтоне проходит встреча посланника президента РФ и чиновника Белого дома
В Украине опубликовали список 660 граждан Казахстана, воюющих на стороне России
Первый после начала войны в Украине визит чиновника России состоится на днях
Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать дальнейшее давление на Россию
Популярные новости
Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за&nbsp;мошенничество Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество
Нотариусы больше не&nbsp;будут запрашивать справки о&nbsp;семейном статусе Нотариусы больше не будут запрашивать справки о семейном статусе
Депутат: Почему люди с&nbsp;30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию? Депутат: Почему люди с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию?
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
Бизнес
Грандиозная распродажа в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки на&nbsp;смартфоны до&nbsp;40&nbsp;процентов Грандиозная распродажа в О!Store — скидки на смартфоны до 40 процентов
Подключи интернет-эквайринг и&nbsp;выиграй путешествие в&nbsp;Сингапур Подключи интернет-эквайринг и выиграй путешествие в Сингапур
Около 4&nbsp;тысяч человек приняли участие в&nbsp;полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025 Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
MEGA дарит подписку &laquo;Яндекс Плюс&raquo; на&nbsp;90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
15 апреля, вторник
14:05
В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийства и насилия В Кыргызстане хотят штрафовать за пропаганду самоубийст...
13:52
В Бишкеке после укусов клещей к медикам обратились 19 человек
13:49
Не бросайте батарейки! В Бишкеке проходит экоакция «Твой Эко Заряд»
13:44
Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин
13:35
Дональду Трампу рекомендовали занять более жесткую позицию в отношении России