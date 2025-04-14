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Власть

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил бизнесмен Энтони Константино, который и сообщил об этом в своем аккаунте в соцсети X.

«Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в Конгресс от штата Нью-Йорк Энтони Константино преподнес президенту Дональду Трампу подарок, который теперь будет постоянно находиться в его международном гольф-клубе Trump International», — говорится в сообщении.

Бронзовую статую бизнесмен-даритель назвал «Монумент непокорности».

«Президент был в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть», — написал он, добавив, что статуя хорошо видна всем участникам клуба.

Дональд Трамп запечатлен с поднятым кулаком, как в момент покушения на него в Пенсильвании во время президентской гонки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325947/
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