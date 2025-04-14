Несколько законов, принятых в последние годы, ограничивают работу журналистов. Об этом на парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта «О средствах массовой информации» сообщила гендиректор издания Govori.TV Кайыргуль Урумканова.

Она отметила, что за последние несколько лет подписан ряд законов, регулирующих деятельность СМИ.

«Но разработка только одного законопроекта прошла с участием представителей масс-медиа. Другие законы пытаются ограничить нашу работу. Это законы о клевете, положение об иноагентах. Ограничений очень много. Но мы благодарим президента за то, что проект закона о СМИ обсуждается здесь. Он пригласил нас на диалог, мы озвучили свои недовольства по поводу первого варианта этого документа и в результате разработали компромиссную версию», — рассказала Кайыргуль Урумканова.

Помимо этого, она попросила пересмотреть норму, где указано, что государственные органы (за исключением органов в сфере обороны и национальной безопасности) предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по запросам редакций в течение трех рабочих дней.

По словам журналиста, органы в сфере обороны и нацбезопасности, как и другие ведомства, должны отвечать на запросы корреспондентов в течение трех дней, и у них не должно быть преимуществ над другими.

«Потому как неразглашение государственной и другой тайны прописано в других законах и статьях», — объяснила она.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный вариант законопроекта о СМИ. Это шестая версия закона о средствах массовой информации. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена.