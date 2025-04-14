Комитет по бюджету ЖК рассмотрит кредитные соглашения на $250 миллионов

Комитет по бюджету, финансам и фискальной политике Жогорку Кенеша сегодня рассмотрит ряд кредитных соглашений на общую сумму $250 миллионов. Информацию об этом представил депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его данным, на рассмотрение вынесены следующие соглашения:

$25 миллионов на образование: кредит от Исламского банка развития (ИБР) и других международных финансовых институтов. Средства предназначены на подготовку учебных модулей в рамках перехода на 12-летнее школьное образование. Дастан Бекешев отметил, что соглашение упоминает строительство 40 школ, но выразил сомнение в достаточности суммы и указал на недостаточную детализацию документа, пообещав задать вопросы на заседании. $180 миллионов на водоснабжение и санитарию: кредит от различных международных финансовых институтов для обеспечения чистой питьевой водой и санитарией 126 сел в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областях. Проекты включают прокладку водопроводных труб, канализации, строительство туалетов для школ и детсадов, закупку насосов и строительство насосных станций. $45 миллионов на сельхозтехнику: кредит от Исламского банка развития. Средства будут направлены через госбанки на кредитование фермеров для закупки тракторов, плугов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Кроме того, по словам Дастана Бекешева, Исламский банк развития предоставляет грант в размере $110 тысяч на обучение представителей различных секторов исламским принципам финансирования.