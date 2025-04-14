Депутат просит разрешить размещать рекламу только на кыргызском языке

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Гулсункан Жунушалиева предложила размещать рекламу только на кыргызском языке, если того пожелает рекламодатель.

По действующему законодательству реклама на территории КР распространяется на государственном и официальном языках и по усмотрению рекламодателей дополнительно на языках народностей, проживающих в Кыргызстане.

Гулсункан Жунушалиева отметила, что большинство жителей страны говорят на кыргызском языке.

«Поэтому размещать и распространять рекламу на двух языках нет необходимости. Есть случаи, когда рекламные материалы размещаются только на государственном языке. Но сейчас они могут быть признаны незаконными. Поэтому нужно разрешить рекламодателям публиковать рекламу только на кыргызском языке», — сказала депутат.

Народные избранники в первом чтении рассматривают законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам применения государственного языка.