Дональд Трамп прошел медицинское обследование: когнитивное здоровье в порядке

Медицинское обследование Дональда Трампа подтвердило его отличное когнитивное и физическое здоровье. Об этом сообщает ABC News.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала результаты медицинского обследования президента США.

Согласно заключению лечащего врача Белого дома Шона Барбабеллы, 78-летний Дональд Трамп готов к исполнению обязанностей главы государства.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — говорится в документе.

Дональд Трамп прошел тест на когнитивные способности и рассказал, что у него доброе сердце.

Он посетил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и провел там четыре часа. Это был его первый полный медосмотр за время нынешнего президентского срока. По завершении процедур президент заявил, что успешно прошел когнитивный тест.

«Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил на все вопросы правильно», — сказал он.

Дональд Трамп в шутку отметил, что решил пройти обследование, чтобы «хоть немного отличаться от Джо Байдена». По словам главы Белого дома, врачи дали ему рекомендации по здоровью.

«В целом я чувствую себя прекрасно. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа», — добавил он.