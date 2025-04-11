Кыргызско-Санкт-Петербургская комиссия обсудила мероприятия ко Дню Победы

В городе на Неве состоялось 13-е заседание Межправительственной Кыргызско-Санкт-Петербургской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заседание прошло под совместным председательством заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова и председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгения Григорьева.

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Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-петербургского сотрудничества в сферах торговли, образования, науки, здравоохранения, культуры, туризма, миграции, экологии, цифровой трансформации и городской инфраструктуры. Отдельное внимание уделено подготовке совместных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания подписан итоговый протокол, определяющий приоритетные направления взаимодействия и дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив.

Стороны договорились провести 14-е заседание комиссии на территории Кыргызской Республики в 2026 году.