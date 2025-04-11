Депутатам Жогорку Кенеша показали работу госкомпании «Учкун»

Депутатская группа «Мекенчил», парламентские фракции «Ыйман Нуру» и «Бутун Кыргызстан» посетили ОАО «Учкун» и ознакомились с деятельностью предприятия. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов и генеральный директор ОАО «Учкун» Бакытбек Султанов показали нардепам производственные помещения и оснащение цехов, а также ознакомили с производственным процессом и выпускаемой продукцией.

Депутаты ознакомились с рабочим процессом по маркировке топлива, изготовлению акцизных марок, общегражданских паспортов и идентификационных карт. Они также посетили производственные помещения по изготовлению печатной продукции и других документов государственного значения.

Бообек Салимжанов подчеркнул, что на отечественном предприятии проведена масштабная модернизация, обновлена материально-техническая база и приобретено современное оборудование.

«Общий доход компании в 2024 году составил 1 миллиард 746 миллионов 665 тысяч сомов, что на 286,6 миллиона превышает утвержденный план. Прибыль ОАО «Учкун» достигла 771 миллиона 908 тысяч сомов. Это обусловлено в первую очередь обновлением технической базы предприятия и повышением эффективности производства», — сказал он.

В ходе ознакомления с деятельностью государственного учреждения «Кызмат» парламентариям презентован ряд стратегически важных проектов, связанных с цифровой трансформацией.

Руководитель депутатской группы «Мекенчил» Кундузбек Сулайманов поддержал реализацию проекта по внедрению единой цифровой идентификационной карты, заметив, что граждане не должны собирать бумаги и справки для получения государственных услуг. Нардепы Айбек Алтынбеков и Равшанбек Рысбаев также поддержали необходимость упрощения процесса получения государственных цифровых услуг.

Народные избранники отметили положительные результаты в работе ОАО «Учкун», но вместе с тем обозначили вопросы наращивания производственных мощностей и создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры отечественного предприятия, а также контроля качества выпускаемой продукции.