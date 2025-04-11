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Власть

В ЖК просят Соцфонд разработать отдельную пенсионную политику для фермеров

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» Жаныбек Кыдыкбаев попросил главу Соцфонда Бактияра Алиева разработать отдельную пенсионную политику для фермеров.

Нардеп отметил, что на сегодня крестьяне, имеющие до 1 гектара земли, освобождены от уплаты страховых взносов. А те, которые владеют землей больше гектара, с 1 июня 2025 года обязаны производить соцотчисления в 1 тысячу 535 сомов в месяц. Так, годовая ставка составит 18 тысяч сомов.

«Фермеры обеспокоены этой нормой. У некоторых бесплодные земли, другие не возделывают участок целый год. Весной начинают обрабатывать, но урожай получают только осенью. Почему установили такие ставки? Если раньше те, у кого было до 1 гектара земли платили по 300 сомов в год, сейчас это убрали. Они, что, не будут выходить на пенсию?» — спросил Жаныбек Кыдыкбаев.

Бактияр Алиев ответил, что соответствующие изменения в законы внесены в прошлом году. По его словам, граждане, у которых имеется до 1 гектара земли не приходят в Соцфонд и никогда не производили соцотчисления, поэтому их освободили от выплаты. Но если гражданин хочет выйти на пенсию, он может добровольно производить отчисления.

«Сейчас учителя и врачи с зарплатой в 20 тысяч сомов оплачивают в Соцфонд по 5 тысяч сомов в месяц. Крестьяне, владеющие свыше 1 гектара земли, тоже могут платить 1,5 тысячи сомов», — сказал Бактияр Алиев.

Депутат ответил, что на 1 гектарах богарной, бесплодной земли годовой доход не достигает 20 тысяч сомов в год.

«Предлагаю для фермеров создать отдельный пенсионный фонд. У нас 70 процентов населения занимаются земледелием. Вы обделили крестьян, у которых маленькие хозяйства. Предлагаю установить для всех фермеров единую ставку. Возможно, это сумма будет до 5 тысяч сомов в год. В противном случае с 1 июня начнется скандал. Разработайте отдельный механизм», — сказал Жаныбек Кыдыкбаев.

Глава Соцфонда согласился рассмотреть этот вопрос и разработать отдельную пенсионную политику для фермеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325695/
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