13:27
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Власть

Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Камила Талиева попросила главу Соцфонда Бактияра Алиева провести внезапные проверки в домах престарелых.

По словам нардепа, к ней поступают анонимные письма от постояльцев соцучреждений.

«По поступившей информации, их заставляют подписать документы о получении пенсии, но деньги забирают другие люди. Вы провели расследование в домах престарелых? Там очень много вопросов, по разным причинам старики не могут получить пенсии», — сказала Камила Талиева.

Глава Соцфонда ответил, что главы районных управлений получают информацию по пенсионерам, содержащимся в домах престарелых. Пенсии выплачиваются либо по доверенности, либо переводятся на банковскую карту получателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325679/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Санаторий, курорттор Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду эсебинен оңдолууда
Лишать наследства детей, отдавших родителей в дом престарелых. Проект доработают
Во всех домах-интернатах Минтруда установили видеокамеры
Депутат предлагает ужесточить ответственность детей за пожилых родителей
Директор дома престарелых заявила, что учреждение не готово к зиме. Ее уволили
Пожар в доме престарелых в Оше. Милиция проведет проверку
При поддержке Швейцарии в КР отремонтировали шесть домов для престарелых и ЛОВЗ
Нижне-Серафимовскому дому престарелых присвоено имя Батыш Салиевой
Пенсионный возраст в Кыргызстане повышать не будут
Кыргызстан получит $473 тысячи для улучшения благосостояния пожилых
Популярные новости
Депутат просит избавить учителей школ от&nbsp;заполнения разных отчетов и&nbsp;документов Депутат просит избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Депутат назвал незаконным решение не&nbsp;принимать в&nbsp;школу невакцинированных детей Депутат назвал незаконным решение не принимать в школу невакцинированных детей
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
13:25
В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевых операций В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевы...
13:18
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
13:03
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»
12:50
Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых