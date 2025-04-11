Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Камила Талиева попросила главу Соцфонда Бактияра Алиева провести внезапные проверки в домах престарелых.

По словам нардепа, к ней поступают анонимные письма от постояльцев соцучреждений.

«По поступившей информации, их заставляют подписать документы о получении пенсии, но деньги забирают другие люди. Вы провели расследование в домах престарелых? Там очень много вопросов, по разным причинам старики не могут получить пенсии», — сказала Камила Талиева.

Глава Соцфонда ответил, что главы районных управлений получают информацию по пенсионерам, содержащимся в домах престарелых. Пенсии выплачиваются либо по доверенности, либо переводятся на банковскую карту получателя.