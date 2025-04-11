Депутат: Почему люди с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию?

На заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Пархат Тулендыбаев поинтересовался, почему граждане с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию.

По его словам, к нему обратилась женщина с 30-летним стажем работы. Она платила все страховые взносы, но пенсия у нее остается такой же, как у всех, — 6 тысяч 900 сомов. Согласно официальным данным, именно такой уровень минимальной пенсии установлен с 1 октября 2024 года.

Пархат Тулендыбаев отметил, что в прошлом году размер прожиточного минимума для населения пенсионного возраста составил 7 тысяч 63,85 сома.

«Каким образом обеспечивается принцип социальной справедливости, если граждане с длительным трудовым стажем с значительным социальным отчислением получают пенсию на уровне установленного минимума?» — спросил он.

Глава Соцфонда Бактияр Алиев попросил представить данные обратившейся гражданки, чтобы разобраться в этом вопросе.

«У кого были маленькие отчисления, минимальный страховой стаж пенсии доплачивается из бюджетных средств. У тех граждан, у кого было больше страховых взносов, у них пенсия будет со временем повышаться», — сказал Бактияр Алиев.

Отметим, согласно статье 44 Конституции, пенсии и пособия должны быть не ниже размера прожиточного минимума.