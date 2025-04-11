13:27
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Власть

С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

С 1 октября этого года в республике повысят пенсии на более чем 7 процентов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил глава Социального фонда Бактияр Алиев.

Депутат Пархат Тулендыбаев спросил, почему пенсионеры на сегодня получают 6 тысяч 900 сомов, в то время как, согласно данным Нацстаткома, прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста в 2024-м составил 7 тысяч 63 сома.

«С 1 октября 2025 года мы доведем до этой суммы пенсии. Для поднятия пенсии мы берем среднюю заработную плату и инфляцию за прошедший год. Мы складываем эти суммы и делим на два. Так выводим процент повышения пенсии. На этот год в бюджете мы заложили повышение на 7 процентов — в 1 миллиард 200 миллионов сомов. Но мы будем смотреть на поступление страховых взносов. По итогам первого полугодия 2025-го мы решим, на какую сумму будем повышать пенсию. Но это будет больше 7 процентов однозначно», — сказал Бактияр Алиев.

Отметим, согласно статье 44 Конституции, пенсии и пособия должны быть не ниже размера прожиточного минимума.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325668/
просмотров: 1397
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Почему люди с 30-летним трудовым стажем получают минимальную пенсию?
В Кадамджае сотрудник почты несколько лет получал пенсию умершего человека
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстанцы, работающие в Турции, смогут получить пенсию в будущем
Бюджет Соцфонда на 2025 год утвердил президент: сколько направят на пенсии
Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию
С 1 мая 2025 года в Кыргызстане повысят тариф на электроэнергию
Пенсии нужно повышать, исходя из того, кто больше платил — глава Соцфонда
Как российским гражданам получить свою пенсию в Кыргызстане, рассказал посол РФ
Кабмин утвердил положение о корпоративных накопительных пенсионных фондах
Популярные новости
Депутат просит избавить учителей школ от&nbsp;заполнения разных отчетов и&nbsp;документов Депутат просит избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов
Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в&nbsp;Бишкек. Почему Венгерская авиакомпания WizzAir отказалась совершать рейсы в Бишкек. Почему
Проверка знаний ПДД у&nbsp;водителей. Депутат просит задавать не&nbsp;более трех вопросов Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Депутат назвал незаконным решение не&nbsp;принимать в&nbsp;школу невакцинированных детей Депутат назвал незаконным решение не принимать в школу невакцинированных детей
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
13:25
В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевых операций В Кыргызстане появится новый расчетный банк для рублевы...
13:18
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
13:03
100-летие Бюбюсары Бейшеналиевой: получены архивные материалы об учебе балерины
12:52
Задержан активный участник запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»
12:50
Отбирают пенсии. Камила Талиева просит проверить дома престарелых