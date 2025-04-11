С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

С 1 октября этого года в республике повысят пенсии на более чем 7 процентов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил глава Социального фонда Бактияр Алиев.

Депутат Пархат Тулендыбаев спросил, почему пенсионеры на сегодня получают 6 тысяч 900 сомов, в то время как, согласно данным Нацстаткома, прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста в 2024-м составил 7 тысяч 63 сома.

«С 1 октября 2025 года мы доведем до этой суммы пенсии. Для поднятия пенсии мы берем среднюю заработную плату и инфляцию за прошедший год. Мы складываем эти суммы и делим на два. Так выводим процент повышения пенсии. На этот год в бюджете мы заложили повышение на 7 процентов — в 1 миллиард 200 миллионов сомов. Но мы будем смотреть на поступление страховых взносов. По итогам первого полугодия 2025-го мы решим, на какую сумму будем повышать пенсию. Но это будет больше 7 процентов однозначно», — сказал Бактияр Алиев.

Отметим, согласно статье 44 Конституции, пенсии и пособия должны быть не ниже размера прожиточного минимума.