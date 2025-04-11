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Власть

Депутат просит сократить сумму избирательного взноса на выборах ЖК

Вместо избирательного залога для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша будет введен избирательный взнос. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, предлагается сумму взноса определить в размере 300 тысяч сомов.

«Я считаю это неправильным и продолжаю оспаривать сумму. Ведь мы фактически отрезаем даже теоретическую возможность участия в выборах людей, которые не имеют таких денег, и это плохо», — сказал депутат.

По его словам, эти ограничения вводятся, чтобы не все могли участвовать в выборах.

Отметим, сейчас размер избирательного залога для самовыдвиженцев составляет 100 тысяч сомов. Следующий созыв Жогорку Кенеша, по словам Дастана Бекешева, будет собран только из одномандатников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325646/
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