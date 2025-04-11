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Власть

Переговоры России и США в Стамбуле: что известно о промежуточных итогах

Госдепартамент заявил, что переговоры между Россией и США в Стамбуле прошли в конструктивном ключе. По данным СМИ, консультации по нормализации работы посольств двух стран продлились более пяти часов.

В ходе встречи стороны обсудили возможность скорого нового контакта, сообщила пресс-служба Госдепа.

Также делегации обменялись нотами для договоренности об обеспечении стабильности банковского обслуживания дипломатических представительств и решили в ближайшее время провести новую встречу по этой теме.

Кроме того, американская сторона выразила обеспокоенность в связи с политикой РФ, запрещающей найм местного персонала для посольства в Москве.

Соединенные Штаты готовы укомплектовать свое посольство в Москве дипломатами до числа, которое позволит выдавать россиянам визы. Речь идет об укомплектации посольства в Москве до уровня, который позволит адекватно оказывать консульские услуги.

Дата, место и состав делегаций для будущих встреч России и США будут определены позднее, добавили в Госдепартаменте.

Российская делегация после переговоров с американскими дипломатами в Стамбуле осталась в Генконсульстве для подготовки итогового документа, уточняют СМИ.

Напомним, на этой встрече Москва и Вашингтон не касались вопроса об урегулировании ситуации вокруг Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325626/
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