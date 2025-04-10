Садыр Жапаров открыл IT-хаб «Технопарк» в Бишкеке. Встречал его БилимБот

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в открытии IT-хаба «Технопарк» в Бишкеке.

Новый центр цифровых инноваций, технологий и предпринимательства разместился на территории бывшей фабрики и объединяет офисы, коворкинги, конференц-залы, студии и другие пространства для специалистов IT-сферы.

Главу государства на кыргызском языке приветствовал робот БилимБот, созданный отечественными программистами при поддержке Парка высоких технологий.

В ходе осмотра центра Садыра Жапарова проинформировали о резидентах IT-хаба, в том числе о крупнейшем в Кыргызстане сервисе для осуществления торговли, поиска работы и жилья, о продакшн- компании (D Billions, «Жаратман подкаст»), а также о платформе для автоматизированной торговли на криптовалютном рынке.

В своем выступлении президент напомнил, что прежде здесь функционировала фабрика, которая внесла значительный вклад в экономику республики. Однако прошли годы, сменились эпохи, и сегодня в соответствии с требованиями времени это место открыло для себя новый путь развития.

«Сегодня мир переживает стремительные изменения. Развитие стран больше не зависит только от природных ресурсов. В прошлом доминировали экономические показатели государств, богатых месторождениями полезных ископаемых или имеющих выход к морю. Сейчас эти факторы уже не являются основными. Мы живем в цифровую эпоху. Иными словами, на первый план вышла способность использовать знания и технологии как ресурс, который может конкурировать с любыми природными ресурсами», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он констатировал, что государство высоко ценит вклад частных предпринимателей в развитие республики. И отметил, что такие инициативы являются ярким примером успешного партнерства между государством и бизнесом, и рассказал о том, что в дальнейшем будут созданы условия для открытия подобных центров, а также заводов и предприятий по всей стране.

Глава государства напомнил о принятом два года назад Законе «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц». Такой возможностью воспользовались многие предприниматели и стали вкладывать инвестиции в строительство заводов, фабрик, пансионатов и пятизвездочных отелей. В этом контексте Садыр Жапаров призвал предпринимателей инвестировать в развитие КР.

IT-хаб площадью 14 тысяч квадратных метров рассчитан на 1 тысячу 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство и оснащение креативного пространства составил 2 миллиарда сомов.

Президент обозначил, что поддерживает каждую инициативу, исходящую от IT-сообщества. Он также напомнил, что в прошлом году в Закон «О Парке высоких технологий» внесены изменения, и налоговый режим для резидентов изменен на бессрочный. Это повысило привлекательность парков высоких технологий для IT-компаний, расположенных как внутри страны, так и за рубежом.

В завершение Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что достижения резидентов IT-хаба послужат примером для молодежи, особенно для тех, кто только начинает свой путь в сфере информационных технологий.