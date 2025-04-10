Без бумаг. С 1 июня госорганы должны будут пользоваться только системой «Тундук»

С 1 июня 2025 года государственные и муниципальные органы больше не смогут требовать справки и документы, которые есть в государственных базах данных. Все необходимые сведения они будут обязаны получать самостоятельно через систему «Тундук». Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента, начальник управления по подготовке решений главы государства и кабмина Азамат Кадыралиев.

Он отметил также, что государственные и муниципальные органы перестанут выдавать справки и документы в бумажном виде, если эти данные доступны в мобильном приложении «Тундук».

Новые правила начнут действовать в Бишкеке и Оше с 14 апреля, с 1 мая — по всей стране.

Новая система направлена на упрощение получения госуслуг. Теперь не нужно собирать бумажные документы и стоять в очередях, все будет доступно в цифровом виде.

Исключения предусмотрены для:

граждан старше 50 лет;

социально уязвимых категорий;

иностранцев и граждан КР, находящихся за рубежом.

Чиновники госорганов и местных властей будут нести персональную ответственность. Все автоматизированные системы должны быть запущены до 1 октября этого года.