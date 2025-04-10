Нардеп просит отменить запрет на экспорт угля. Что ей ответили в «Кыргызкомуре»

Госпредприятие «Кыргызкомур» прокомментировало заявление депутата Жогорку Кенеша Камилы Талиевой о введенном кабинетом министров запрете на экспорт угля.

Накануне парламентарий выразила обеспокоенность тем, что постановление кабмина создало трудности для угледобывающих предприятий в Сулюкте. По ее словам, выгодные условия якобы получили лишь те компании, которые смогли договориться с «Кыргызкомуром».

«Создается впечатление, что условия созданы только для отдельных фирм-посредников. Они скупают у производителей отборный уголь по заниженной цене — по 600 сомов за тонну. При этом сотрудники ГНС рассчитывают налог, как если бы тонна стоила 2 тысячи сомов. Это создает серьезные проблемы для угледобывающих компаний. В прошлом году они не смогли реализовать от 3 до 8 тысяч тонн мелкого угля. В результате шахтеры уезжают на заработки за рубеж. Прошу пересмотреть постановление кабмина», — заявила Камила Талиева.

В «Кыргызкомуре» пояснили, что речь идет о постановлении от 18 марта 2024 года. Согласно документу, на шесть месяцев введен запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Однако ограничение не распространяется на государственное предприятие.

В компании уточнили, что основная цель запрета — предотвращение дефицита угля в стране в отопительный сезон, контрабанды, обеспечение энергетической безопасности, стабилизация цен и выравнивание экспортной стоимости угля с рыночной. Также меры направлены на повышение прозрачности доходов угледобывающих предприятий и их налогооблагаемой базы.

«Кыргызкомур» подчеркивает, что закупки угля осуществляются в рамках прозрачных процедур, и участвовать в них могут все компании, работающие на внутреннем рынке. Для угледобывающих предприятий нет никаких ограничений.

Также в предприятии отметили, что марка экспортируемого угля определяется не «Кыргызкомуром», а на основе спроса иностранных покупателей. Предприятие не может принуждать импортеров приобретать уголь определенной фракции — выбор всегда остается за покупателем.

По данным госпредприятия, в рамках постановления заключены договоры с 11 компаниями, добывающими уголь в Сулюкте. Общий объем контрактов превышает 191 тысячу тонн. В зависимости от марки угля цена составляет от 1 тысячи до 9,5 тысячи сомов за тонну. В числе закупаемых фракций — и мелкий уголь (БСШ), на который также нет ограничений.

Кроме того, в «Кыргызкомуре» напомнили, что регулирование экспорта осуществляется и на основании постановления кабмина от 21 ноября 2024 года. При этом вывоз угля железнодорожным транспортом не ограничен и не регулируется предприятием. Компании имеют право самостоятельно заключать прямые контракты с зарубежными покупателями.