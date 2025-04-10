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Власть

Депортация, минералы. Что еще обсудили госсекретарь США и глава МИД Узбекистана

Госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава внешнеполитического ведомства республики.

из Telegram-канала Бахтиера Саидова
Фото из Telegram-канала Бахтиера Саидова

Марко Рубио поблагодарил РУз за помощь в возвращении депортируемых граждан Узбекистана из США. Также госсекретарь приветствовал решение Ташкента вступить в глобальную коалицию по борьбе с ИГИЛ.

На переговорах с советником американского президента по нацбезопасности Майклом Уолтцем Бахтиер Саидов обсудил укрепление сотрудничества в области безопасности, экономического прогресса, региональной взаимосвязанности и содействия устойчивому развитию в Центральной Азии.

Представители Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз во главе с министром Лазизом Кудратовым подписали соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве по критически важным минералам. Также стороны достигли договоренностей об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых, о строительстве комплексов тонкого измельчения руд, привлечении инновационных технологий в Узбекистан и повышении квалификации узбекских специалистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325579/
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