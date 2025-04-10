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Власть

Депутат призывает провести ревизию цен на анализы в частных клиниках

Депутат Жогорку Кенеша Медер Алиев на заседании поднял вопрос о чрезмерно высокой стоимости анализов в частных клиниках.
 
«Многие кыргызстанцы жалуются на высокие цены на анализы крови, томографию и другое. Для многих это сложно осилить. На основании обращений граждан страны, в частности нашей столицы, я вынужден сделать обращение. Да, надо правильно понимать, что бизнес есть бизнес, в какой бы сфере он ни был — образовании либо медицине. Поэтому считаю, что необходимо органам антимонополии провести ревизию цен, но строго с учетом интересов прав бизнеса и действующего законодательства Кыргызской Республики», — считает Медер Алиев.
 
 
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325548/
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