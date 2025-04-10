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Власть

Реку Аламедин очистили от 46 тысяч тонн мусора

На заседании Жогорку Кенеша вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев рассказал, что пять месяцев мэрия ведет работу по восстановлению ирригационной системы, в первую очередь по очистке каналов.

«Мы провели очистку реки Аламедин и вытащили оттуда 46 тысяч тонн мусора. Сейчас идет очистка реки Ала-Арчи. Уже вытащили оттуда 28 тысяч тонн мусора и, предположительно, еще будет 25 тысяч тонн», — сказал вице-мэр.

Он проинформировал, что в городе есть 410 километров арыков и 90 километров магистральных арыков. Из них, по словам Рамиза Алиева, 200 километров арыков не используются, так как они разрушены или в них не поступает вода.

«В этом году из местного бюджета выделены деньги на очистку 5 километров арыков и установку 18 километров поливной системы», — рассказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325530/
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