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Власть

В Кыргызстан прибыла делегация Комитета ООН по правам ребенка

В Кыргызстан прибыли члены Комитета ООН по правам ребенка — Браги Гудбрандссон (вице-председатель, Исландия) и Тувайба Аль Барвани (член комитета, Оман).

Визит организован по инициативе уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР. Запланированы встречи с представителями государственных органов, а также ознакомительные поездки в организации, оказывающие услуги в сфере образования, социальной поддержки и защиты прав детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также состоится круглый стол по обсуждению приоритетных мер в сфере защиты прав и обеспечения наилучших интересов детей на 2025-2028 годы, заложенных в Плане мероприятий по реализации заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка. В мероприятии примут участие представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества, экспертного сообщества и молодежных инициатив. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/325455/
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