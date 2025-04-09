В Кыргызстан прибыла делегация Комитета ООН по правам ребенка

В Кыргызстан прибыли члены Комитета ООН по правам ребенка — Браги Гудбрандссон (вице-председатель, Исландия) и Тувайба Аль Барвани (член комитета, Оман).

Визит организован по инициативе уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР. Запланированы встречи с представителями государственных органов, а также ознакомительные поездки в организации, оказывающие услуги в сфере образования, социальной поддержки и защиты прав детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также состоится круглый стол по обсуждению приоритетных мер в сфере защиты прав и обеспечения наилучших интересов детей на 2025-2028 годы, заложенных в Плане мероприятий по реализации заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка. В мероприятии примут участие представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества, экспертного сообщества и молодежных инициатив.